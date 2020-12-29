Задержанных в Южном Судане Варламова и Верзилова отпустили на свободу

МИД России решает вопрос с выездом россиян.

Задержанных в Южном Судане россиян освободили. На данный момент решается вопрос, связанный с их выездом из страны. Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Ранее блогер Илья Варламов рассказал, что помимо него задержали его жену, директора Европейской гимназии Ивана Боганцева, их знакомого Вадима Гинзбурга и основателя портала "Медиазона" Петра Верзилова. Местные правоохранители обыскали их багаж и нашли пульт от дрона.

Как пояснил Варламов, дрон у него забрали еще в аэропорту города Энтеббе в Уганде. А правоохранители решили, что с дрона проводились съемки, и поэтому его и всех вышеперечисленных людей сняли с самолета. В отделении у россиян пытались отнять телефоны, но они всё равно смогли связаться с посольством.

Видео: TG / Илья Варламов