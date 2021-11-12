В аэропорту Порт-Судана начался пожар после атаки БПЛА

Пожар вспыхнул на территории международного аэропорта Порт-Судана. Такие сведения передали журналисты арабского телеканала Al-Jazeera со ссылкой на собственные источники в воздушной гавани. Авторы материала отметили, что, предположительно, пламя разгорелось из-за обстрела расположенных на территории топливных хранилищ беспилотником. Дрон мог быть направлен на объект Силами быстрого реагирования. Согласно сведениям от СМИ, сейчас службы гражданской обороны приступили к тушению огня. В здании проведена массовая эвакуация, все рейсы приостановлены.

Беспилотник обстрелял топливные хранилища на территории аэропорта, что привело к взрыву и пожару. источники СМИ

Напомним, что атаке БПЛА дополнительно подверглась портовая зона города. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР), находящимися под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) упоминал, что продолжающиеся сражения в стране могут привести к вспышкам болезней, а также коллапсу системы здравоохранения.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости