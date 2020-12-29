Илью Варламова и Петра Верзилова задержали в Южном Судане

Их арестовали после проверки багажа.

Блогера Илью Варламова и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова задержали в Южном Судане. Об этом сообщил Варламов в своем Telegram-канале.

По словам блогера, инцидент произошел в городе Капоэта. Группа неизвестных солдат начала обыскивать их багаж и нашла пульт от дрона, который забрали у Варламова в аэропорту города Энтеббе в Уганде. Они также задержали жену Варламова и еще двоих россиян.

Они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали. В итоге они сняли нас с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении. Илья Варламов, блогер

Ранее суд в Швеции вынес приговор по делу о нападении на блогера из Чечни.

Видео: Telegram / Илья Варламов