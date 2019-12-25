СМИ: в Южном Судане 89 человек умерли от неизвестной болезни

Пробы на холеру показали отрицательный результат.

В Южном Судане 89 человек стали жертвами неизвестной болезни. Об этом сообщает BBC News.

Больше всего умерших зафиксировано в штат Джонглей. Этот регион является одним из пострадавших от крупнейшего за последние 60 лет наводнения, которое произошло в текущем году. Данные о первых жертвах от неизвестного недуга появились на прошлой неделе.

По информации СМИ, в настоящее время расследованием произошедшего занимаются специалисты Всемирной организации здравоохранения. Известно, что что пробы на холеру показали отрицательный результат.

Доставка специалистов в эпицентр заболевания, который находится в городе Фангак, затруднена из-за последствий наводнения. Пройти по суше невозможно, поэтому команда экспертов была отправлена на вертолете.

Ранее Центр Гамалеи создал модификацию "Спутника V" под штамм "омикрон".

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