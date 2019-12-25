Центр Гамалеи создал модификацию "Спутника V" под штамм "омикрон"

Александр Гинцбург оценил перестройку вакцины под южноафриканский вариант ковида.

Научный Центр эпидемиологии и вирусологии имени Гамалеи создал модификацию "Спутника V" под штамм "омикрон"-штамм. Об этом журналистам телеканала "Россия-24" рассказал руководитель НИЦ Александр Гинцбург. В настоящее время препарат для профилактики заражения южноафриканским вариантом проходит через первый этап клинического тестирования.

Нет никаких доказательств того, что "омикрон" вытеснит дельта-штамм. Возможно, вакцина должна быть двухкомпонентной, которая должна будет защищать от и дельта-штамма, и от омикрон-штамма. Поэтому тогда необходимо будет задействовать новую платформу. Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи

Эксперт добавил, что если "омикрон" вытеснит в мире "Дельту", тогда российские специалисты заменят вставку в вакцине, которая кодирует и определяет защиту к дельта-штамму на соответствующую в омикрон-варианте. Подобные конструкции уже созданы учеными. Первые сведения об эффективности вакцины будут известны уже на следующей неделе.

Мурашко назвал сроки проверки эффективности вакцин против "омикрона".

Фото: Госдума России

