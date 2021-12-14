Глава Минздрава оценил проведение работ по анализу совместимости вакцин с "омикрон"-вариантом ковида.

Глава российской системы здравоохранения Михаил Мурашко назвал сроки проверки эффективности вакцин против "омикрона". Заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-1" в интервью для журналистки Наили Аскер-заде. По данным специалиста, тестирование эффективности отечественных вакцин против нового южноафриканского варианта коронавируса займет до трех недель. На данный момент по данному вопросу ведутся работы.

Очень важно провести достаточно большое количество исследований, и с плазмой уже вакцинированных людей, для того чтобы понять разные титры, посмотреть, посмотреть особенности поведения вируса, на культуре клеток, как он себя будет вести. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Напомним, что руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил журналистам о том, что эксперты НИЦ уже выделили образец штамма "омикрона" у граждан страны, которые вернулись в Россию из-за границы.

Мурашко заявил о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Фото и видео: YouTube / Россия 1

