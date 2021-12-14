Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 в стране. Такое заявление чиновник сделал в рамках интервью журналистке Наиле Аскер-Заде, данной для телеканала "Россия-1". По мнению специалиста, количество новых зараженных по регионам постепенно начинает понемногу снижаться.
Хотя все-таки количество заболевших велико, более 800 тысяч сегодня одновременно болеют человек — это все-таки высокая цифра.
Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ
На данный момент в России первый компонент вакцины от SARS-CoV-2 получили свыше 75 миллионов человек, согласно информации Мурашко. Он назвал такой показатель "неплохими цифрами". Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова уточнила прессе, что заболеваемость ковидом снижается в 56 государственных субъектах. Растут цифры только по пяти регионам - Сахалину, Адыгее, НАО, Камчатке и Республике Алтай.
Мурашко рассказал, как протекает болезнь у зараженных "омикроном".
Фото и видео: YouTube / Россия 1
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