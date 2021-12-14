В Минздраве оценили протекание южноафриканской инфекции у граждан РФ.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал, как протекает болезнь у зараженных "омикроном" пациентов стране. Информацией чиновник поделился с журналисткой Наилей Аскер-заде в интервью для телеканала "Россия-". Специалист объяснил, что зараженные либо имеют незначительные симптомы инфицирования, либо вообще переносят его бессимптомно. При этом им показана минимальная терапия. Ситуацию с ними медик назвал стабильной, ровной, а также не видит угрозы для здоровья или жизни пациентов с южноафриканским штаммом ковида.

Хочу сказать, что среди заболевших - люди, у которых уже есть иммунитет к штамму коронавируса. У многих. И течение на этом фоне идет либо бессимптомно, либо с незначительными клиническими проявлениями. Михаил Мурашко, глава Минздрава

Эксперт подчеркнул, что ученые обсуждают с южноафриканскими коллегами собственный опыт работы с новым ковидным штаммом. Работа ведется в онлайн-формате. Минздрав изучает дальнейшие шаги для более детального анализа нового варианта ковида.

России выделили четыре независимых полногеномных штамма "омикрон".

Фото и видео: YouTube / Россия 1