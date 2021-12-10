Ринат Максютов заметил, что штаммы прибыли в РФ вместе с вернувшимися из-за границы туристами.

России выделили четыре независимых полногеномных штамма "омикрон". Об этом во время Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции рассказал глава Научного центра "Вектор "Ринат Максютов. Эксперт объяснил коллегам, что все эти разновидности южноафриканского варианта ковида прибыли в РФ из различных стран по возвращении путешественников домой.

Сегодня уже 4 независимых полногеномных штамма от разных пациентов, разных туристов, вернувшихся из других стран, в центре "Вектор" отсеквенировано. Ринат Максютов, глава Вектора"

В пресс-службе Роспотребнадзора ранее говорили только о двух пациентов в стране с омикрон-штаммом. По заявлению главы Минздрава Михаила Мурашко, оба зараженных приехали в Россию из ЮАР. Они переносят инфекцию в легкой форме. Их состояние здоровья исследуют два разных профильных института.

В Петербург привезли новую партию вакцины "Спутник V".

Фото и видео: YouTube / Президентская библиотека