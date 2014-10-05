В Петербург привезли новую партию вакцины "Спутник V"

На сегодняшний день эффективность вакцины составляет 97,6%.

На центральную фармацевтическую базу в Петербурге прибыла новая партия вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") в количестве 108 600 комплектов доз. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению. В ближайшие дни вакцины доставят в городские поликлиники.

На сегодняшний день эффективность вакцины составляет 97,6%. В основе вакцины использован аденовирусный вектор со встроенным в него фрагментом генетического материала SARS-CoV-2, кодирующий информацию о структуре S-белка шипа вируса. Её рекомендуют лицам, достигшим совершеннолетия, и кормящим женщинам.

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Фото: Piter.tv