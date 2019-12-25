Список стран: куда можно улететь россиянам, привитым отечественными вакцинами?

Piter.TV рассказывает, в какие страны можно попасть с каждой из российских вакцин, а также какие иностранные препараты одобрены на территории России.

В России зарегистрированы пять отечественных вакцин от коронавируса: Гам-Ковид-Вак (торговая марка "Спутник V"), "Спутник Лайт", "КовиВак", "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н". Однако российские вакцины не спешат признавать за пределами государства. Piter.TV рассказывает, в какие страны можно попасть с каждой из российских вакцин, а также какие иностранные препараты одобрены на территории России.

Гам-Ковид-Вак (торговая марка "Спутник V")

Минздрав РФ – одобрено.

EMA (Европейское агентство по лекарственным препаратам) – находится в стадии постоянного пересмотра.

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) – находится на стадии оценки.

Фото: Piter.TV

Самую первую двухкомпонентную вакцину от COVID-19 разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Препарат прошел все четыре стадии исследований: доклиническую (на животных) и три клинических (на людях), и в августе 2020 года вакцину официально зарегистрировали.

На сегодняшний день эффективность вакцины "Спутник V" составляет 97,6%. В основе вакцины использован аденовирусный вектор со встроенным в него фрагментом генетического материала SARS-CoV-2, кодирующий информацию о структуре S-белка шипа вируса. Её рекомендуют лицам, достигшим совершеннолетия, и кормящим женщинам.

В каких странах признали вакцину "Спутник V"?

Препарат признали в 71 государстве. Применение вакцины "Спутник V" одобрено в Беларуссии, Грузии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании, Намибии, Азербайджане, Филиппинах, Камеруне, Сейшелах, Маврикии, Вьетнаме, Антигуа и Барбуде, Мали, Панаме, Индии, Непале, Бангладеш, Турции, Албании, Мальдивах, Эквадоре, Бразилии, Нигерии и Чили. В конце октября вакцину одобрили в Камбодже. С 1 декабря привитые "Спутником V" смогут посещать и Израиль.

При этом ряд вышеупомянутых государств потребуют помимо сертификата о вакцинации ПЦР-тест, сделанный перед путешествием. В этот список вошли: Азербайджан, Барбадос, Бахрейн, Беларусь, Венесуэла, Джибути, Греция, Индия, Зимбабве, Иран, Казахстан, Катар, Кения, Ливан, Маврикий, Мальдивы, ОАЭ, Оман, Таиланд (Пхукет), Шри-Ланка, Чили и Израиль.

"ЭпиВакКорона"

Минздрав РФ – одобрено.

EMA – не одобрено.

ВОЗ – не одобрено.

Фото: epivakcorona.ru

В октябре 2020 года в России зарегистрировали еще одну двухкомпонентную вакцину от коронавируса, созданную Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Результаты I и II фаз исследований были опубликованы в журнале "Инфекция и иммунитет". Затем проводились исследования ІII-IV фаз среди лиц в возрасте от 60 лет и старше. Однако разработчики не спешили делиться с общественностью промежуточными результатами. В августе этого года разработчики все-таки опубликовали результаты иследований II-IV фаз, но не в научном журнале, а в общественно-политическом издании — газете "Известия".

Основу препарата составляют белок-носитель и искусственно синтезированные пептиды – небольшие фрагменты S-белка нового коронавируса. Вакцину рекомендуют горожанам старше 18 лет. Беременным и кормящим женщинам препарат противопоказан.

В каких странах признали вакцину "ЭпиВакКорона"?

Официально препарат зарегистрирован лишь на территории России, Белоруссии и Туркменистана. Соответственно, россияне с сертификатом о вакцинации отечественным препаратам не смогут въехать без ПЦР-теста ни в страны Евросоюза, ни в США, ни в другие страны, если они не одобрили российскую вакцину в одностороннем порядке.

"КовиВак"

Минздрав РФ – одобрено.

EMA – не одобрено.

ВОЗ – не одобрено.

Фото: Piter.TV

Российскую вакцину "КовиВак" создали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Вакцину официально зарегистрировали в феврале этого года. Препарат уже успешно прошел два этапа исследований, на подходе третий. В июне этого года разработчикам разрешили провести третью фазу клинических исследований, в которой примут участие более 30 тысяч жителей Москвы и Петербурга.

По словам разработчиков, вакцина на 98,4% защищает от COVID-19 и на 99,1% – от тяжелой формы болезни. "КовиВак" – инактивированная вакцина против COVID-19 на основе вируса SARS-CoV-2. Показана к применению у лиц в возрасте от 18 до 60 лет.

В каких странах признали вакцину "КовиВак"?

Официально вакцину "КовиВак" одобрили лишь в России. Поэтому россияне с сертификатом о вакцинации данным отечественным препаратам также не смогут въехать без ПЦР-теста ни в страны Евросоюза, ни в США, ни в другие страны, если они не одобрили российскую вакцину в одностороннем порядке.

"Спутник Лайт"

Минздрав РФ – одобрено.

EMA – не одобрено.

ВОЗ – не одобрено.

Фото: sputnik-lite.com

Однокомпонентную вакцину от коронавируса разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она является четвертой по счету вакциной, которую Минздрав РФ зарегистрировал в мае этого года. Препарат прошел все четыре этапа испытаний, включая доклинические (на животных) и клинические.

Препарат является полной копией первого компонента "Спутник V", производится биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2. По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), эффективность "Спутника Лайт" составила 79,4% (спустя 28 дней после прививки). Отныне препарат можно использовать только для ревакцинации или вакцинации после перенесенного коронавируса. Также его используют для вакцинации иностранцев. Показана к применению у лиц в возрасте от 18 до 60 лет.

В каких странах признали вакцину "Спутник Лайт"?

В настоящее время препарат зарегистрирован в 17 государствах, еще в 30 странах вакцина находится в процессе регистрации. Вакцину одобрили в Камбодже, ОАЭ, Египте, Иране, Армении, Республике Филиппины, Казахстане, Киргизии, Монголии, Республиках Конго и Маврикий, Парагвае, Палестине, Никарагуа, Венесуэле, Бахрейне и Анголе.

"ЭпиВакКорона-Н"

Минздрав РФ – одобрено.

EMA – не одобрено.

ВОЗ – не одобрено.

Фото: Piter.TV

В конце августа этого года Минздрав РФ зарегистрировал пятую российскую двукратную вакцину от коронавируса, созданную Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Первая и вторая фазы исследований начались в апреле. Разработчикам необходимо проверить безопасность, переносимость, реактогенность и иммуногенность вакцины. Заявленное количество добровольцев – 300 человек. В настоящее время испытания не завершены, поэтому вакцинация препаратом пока не проводится.

Вакцина является "обновленной" версией препарата "ЭпиВакКорона". Ее основу, как и основу вакцины "ЭпиВакКорона", составляют белок-носитель и искусственно синтезированные пептиды – небольшие фрагменты S-белка нового коронавируса. Отличие лишь в том, что два из трех пептидов были объединены в один. Препарат противопоказан гражданам старше 60 лет и беременным.

В каких странах признали вакцину "ЭпиВакКорона-Н"?

Вакцина "ЭпиВакКорона-Н" зарегистрирована только в России.

Какие вакцины одобрили ВОЗ и ЕМА?

На сегодня Всемирная организация здравоохранения одобрила лишь 7 препаратов от коронавируса, которые широко используются во многих странах: Pfizer/BioNTech (США-Германия), Moderna (США), Janssen/Johnson&Johnson (Бельгия), AstraZeneca (Великобритания-Швеция), Sinopharm (Китай), Sinovac (Китай) и CoviShield (индийская версия вакцины AstraZeneca). При этом в Европейском союзе (ЕС) признали лишь четыре препарата: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Janssen/Johnson&Johnson.

Россия же по сей день не принимает ни одну из вышеперечисленных вакцин. Поэтому привитые зарубежными вакцинами, даже если они признаны ВОЗ или EMA, не могут въехать в Россию без ПЦР-теста. Это правило касается не только туристов, но и россиян. Более того, иностранцам и петербуржцам, привитым от коронавируса зарубежными препаратами, не стоит рассчитывать на получение QR-кода.

Текст: Анастасия Миллер

Главное фото и таблицы: Евгений Рыбкин для Piter.TV