Лавров: российские профильные структуры работают с ЕМА по вопросу признания "Спутника V"

Глава МИД РФ рассказал о сотрудничестве с ЕС и ВОЗ по вопросу регистрации отечественного препарата для профилактики ковида.

Российские профильные структуры работают с ЕМА (Европейским агентством по лекарственным препаратам) и Всемирной организацией здравоохранения по вопросу признания "Спутника V". Такой информацией с журналистами поделился глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в рамках пресс-конференции в Париже. При этом данный вопрос не поднимался на встрече с французскими коллегами, которая состоялась в формате "2+2".

Французская сторона принадлежит к числу тех в Евросоюзе, кто дожидается решения ВОЗ. Оно затягивается и по некоторым объективным, но и по ряду субъективных причин. Наши соответствующие структуры работают вместе с Европейским агентством по лекарственным средствам, и работаем, конечно, со Всемирной организацией здравоохранения. Сергей Лавров, глава ВОЗ

Чиновник напомнил о том, что ряд европейских государств ждет, когда официально в регионе будет признана российская вакцина от ковида. В Москве полагают, что пандемия выявила необходимость более тесного сотрудничества между РФ и ЕС. Лавров уверен, что между сторонами существуют не надуманные темы для обсуждений, а реальные и острые вопросы.

Лавров обсудил с Мишелем необходимость нормализации между Россией и ЕС.

Фото и видео: МИД РФ

