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Лавров обсудил с Мишелем необходимость нормализации между Россией и ЕС

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В РФ надеются выстроить более позитивные связи с Брюсселем.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что в ходе встречи в Париже с главой Евросовета Шарлем Мишелем обсудил с дипломатом вопрос нормализации отношений  между ЕС и РФ. Такое заявление чиновник сделал на пресс-конференции с журналистами 12 ноября.

Удалось буквально на ногах поговорить, как я уже сказал, но достаточно продолжительно с Шарлем Мишелем. В том числе и о том, что надо нам каким-то образом нормализовывать ситуацию между Москвой и Брюсселем - Евросоюзом.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

По словам министра, Шарль Мишель высказал заинтересованность в поиске путей выведения двусторонних отношений из глубокого тупика, в котором стороны оказались после принятия в 2014 году санкционных западных мер против Москвы. Лавров считает, что европейских коллег трудно убедить в том, что отношения должны строиться исключительно на принципах равноправия и баланса взаимных интересов.

Лавров: Россия будет отвечать асимметрично на недружественные действия Запада.

Фото и видео: МИД РФ

Теги: евросоюз, мид, сергей лавров, шарль мишель
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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Маслов Константин
Сегодня 12:49

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