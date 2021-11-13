Лавров обсудил с Мишелем необходимость нормализации между Россией и ЕС

В РФ надеются выстроить более позитивные связи с Брюсселем.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что в ходе встречи в Париже с главой Евросовета Шарлем Мишелем обсудил с дипломатом вопрос нормализации отношений между ЕС и РФ. Такое заявление чиновник сделал на пресс-конференции с журналистами 12 ноября.

Удалось буквально на ногах поговорить, как я уже сказал, но достаточно продолжительно с Шарлем Мишелем. В том числе и о том, что надо нам каким-то образом нормализовывать ситуацию между Москвой и Брюсселем - Евросоюзом. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По словам министра, Шарль Мишель высказал заинтересованность в поиске путей выведения двусторонних отношений из глубокого тупика, в котором стороны оказались после принятия в 2014 году санкционных западных мер против Москвы. Лавров считает, что европейских коллег трудно убедить в том, что отношения должны строиться исключительно на принципах равноправия и баланса взаимных интересов.

Лавров: Россия будет отвечать асимметрично на недружественные действия Запада.

Фото и видео: МИД РФ