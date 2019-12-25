Лавров: Россия будет отвечать асимметрично на недружественные действия Запада

Глава МИД РФ оценил вопросы безопасности в Париже.

Россия будет отвечать асимметрично на недружественные действия Запада. Такое мнение высказал глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров во время пресс-конференции с журналистами в Париже. Чиновник оценил ситуацию со стратегической стабильностью по результатам заседания Совета сотрудничества в сфере безопасности. Спикер напомнил о контексте по выходу США из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также соглашению по открытому небу.

Мы подтвердили намерение и впредь проявлять сдержанный подход, не создавать искусственных проблем, но будем, конечно же, реагировать на недружественные шаги, которые предпринимает Запад. Будем действовать зеркально, а если потребуется, то асимметрично. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник заметил, что Россия выразила французской стороне обеспокоенность перспективами выхода гонки вооружений в космос. Подобные планы открытом анонсировали американцы, а также Париж. Ранее Владимир Путин объявил односторонний мораторий на развертывание ракет, запрещенных Договором о ракетах средней и меньшей дальности и ракет наземного базирования до того момента, пока такое оружие от американского производителя не появится в других странах.

Лавров назвал глупостью возможные санкции в отношении "Аэрофлота".

Фото и видео: МИД РФ