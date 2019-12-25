Глава МИД РФ считает, что ЕС не станет вводить ограничения против авиакомпании.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал глупостью возможные санкции в отношении "Аэрофлота". Об этом чиновник сообщил журналистам во время пресс-конференции 12 ноября. Спикер уверен, что глупость такого решения понимает и сам Евросоюз, поэтому данный вопрос не обсуждался сторонами в Париже.

Я думаю, Россия должна реагировать просто - надо игнорировать все это пустословие и резкие заявления аррогантные, которые продиктованы не чем иным, кроме как русофобскими инстинктами. Про "Аэрофлот" даже речи не заходило. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр заметил, что сопоставить информацию из открытых источников о том, по каким направлениям летает российский авиаперевозчик не составляет труда. В МИД РФ призвали европейских коллег попытаться разобраться в ситуации.

Лавров: непризнание "Спутника V" во Франции затрудняет работу российских дипломатов.

Фото и видео: МИД РФ