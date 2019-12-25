Лавров: непризнание "Спутника V" во Франции затрудняет работу российских дипломатов

Глава МИД РФ рассказал о возникшей проблеме в работе дипломатов в Париже.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что непризнание "Спутника V" во Франции затрудняет работу российских дипломатов. Такой позиций Москвы специалист поделился на пресс-конференции. Он заметил, что в отношениях с Парижем наметилась конкретная проблема. Это связано с тем, что сотрудников МИДа РФ каждые два дня просят делать ПЦР-тесты, так как страна не признает российские вакцины от ковида. При этом аналогичные меры Россия не принимает в отношении иностранных сотрудников.

….Чего мы не делаем в отношении французских дипломатов в Москве, которые прививаются любой вакциной и могут спокойно совершенно выполнять свои функции, передвигаться по Москве и другим городам, где французские дипломаты работают. Но я думаю, мы этот вопрос решим. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что препарат "Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года. Он считается первой в мире официально зарегистрированной вакциной для профилактики коронавирусной инфекции. Сейчас вакцина зарегистрирована в 70 странах мира.

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Фото и видео: МИД России