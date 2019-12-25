В МИД РФ назвали абсурдными обвинения в адрес России из-за ситуации с мигрантами на границе Минска

Дипломат по правам человека высказал позицию Москвы на обвинения со стороны ЕС.

В МИД РФ назвали абсурдными обвинения в адрес России из-за ситуации на государственной границе Белоруссии и Польши. Такое заявление журналистам сделал уполномоченный внешнеполитическим ведомством по вопросу прав человека Григорий Лукьянцев. Эксперт пояснил, что все претензии со стороны Запада звучат в адрес только одной стороны конфликта- Минска. В РФ полагают, что при этом ЕС закрывает глаза на то, что творится с самими беженцами.

То, что громко осуждалось в качестве реакции на те или иные сходки и манифестации при разгоне демонстраций мигрантов в каких-то других странах, то здесь действия европейских стран либо вообще замалчиваются, либо говорится, что все это необходимые меры. Это совершенно откровенный двойной стандарт. Григорий Лукьянцев, дипломат РФ

Напомним, что 12 ноября Варшава в ООН упомянули, что миграционный кризис связан с действиями режима Александра Лукашенко. Россия призвала иностранцев не искать виноватых там, где их нет. Москва надеется, что гуманитарные вопросы получится решить в двустороннем формате. Лукьянцев заметил, что Москву уведомили о том, что среди беженцев, которые якобы пересекли границу с Польшей, есть граждан РФ. Однако конкретных фамилий партнеры не сообщили, а запросов по линиям правоохранительных структур к РФ не поступало.

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Фото: Piter.tv

