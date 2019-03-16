Глава МИД России прокомментировал возможное принятие Верховной Радой законопроекта.

Российский министр внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал закон о переходном периоде выходом Украины из минского комплекса мер. Чиновник объяснил журналистам, что будет означать документ, в случае его принятия Верховной Радой в Киеве. По словам специалиста, Венецианская комиссия сочла данный закон "более-менее нормальным". В РФ считают такую позицию огромным позором для этой организации. Лавров уточнил, что комиссия не сопоставила инициативы, предлагаемые в документе с существующими требованиями по минским договоренностям и резолюции СБ ООН.

Проект закона об основах государственной политики переходного периода, который был внесен правительством Украины: если этот закон будет принят, Киев тем самым провозгласит выход из минского комплекса мер. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр напомнил прессе, что на высоком уровне Франция и ФРГ заверяли Россию в том, что сделают все необходимое для того, чтобы данный закон не был принят на Украине. Однако с того времени никаких действий по направлению предпринято не было. При этом в Киеве процесс одобрения законопроекта идет полным ходом.

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Фото: МИД РФ