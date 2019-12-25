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Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска
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Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска

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Украинский политик увидел "след Москвы" в кризисах, накрывших Европу.

Бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин увидел в миграционном кризисе на границе Польши и Белоруссии "спецоперацию" Москвы. Такое заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала "1+1". По мнению спикера, такой же след можно наблюдать в энергетической кризисе.

Теперь мы имеем миграционный шантаж. Это очень последовательная системная работа по тотальной дестабилизации, в первую очередь, Украины. И нам нужно собираться с главами МВД Польши, Литвы и ехать в Брюссель: где же европейская солидарность?

Павел Климкин, экс-глава МИД Украины

Эксперт полагает, что беженцы пойдут на границу Украины, когда Польша и Литва начнут эффективно защищаться от наплыва нелегальных въезжающих в их страны.

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Фото и видео:

Теги: белоруссия, миграционный кризис, мид, павел климкин
Категории: События на Украине, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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