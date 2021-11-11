Лавров: Францию ждет серьезный разговор с РФ в формате "2+2" по Украине

Глава МИД РФ раскрыл подробности встречи в Париже, которая состоится 12 ноября.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Францию ждет серьезный разговор с РФ в формате "2+2" по Украине. Такое заявление министр сделал во время пресс-конференции с журналистами, в которой принимал участие его коллега из Мали. Дипломаты встретятся с парижскими партнерами 12 ноября. Там же будут присутствовать и представители Минобороны двух стран.

У нас будет очень серьезный разговор на эту тему. Когда французские коллеги заявили, что Россия отказалась встречаться 11 ноября в "нормандском формате" на уровне глав МИД, очень подробно, на бумаге им все объяснили. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр видит ответственность Франции и Германии за действия украинского режима в отношении неисполнения минских соглашений.

Лавров назвал ложью заявления о якобы вовлечености "Аэрофлота" в миграционный кризис.

Фото и видео: МИД РФ