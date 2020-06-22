Регистрационные документы получил препарат "Эпиваккорона-Н"

Минздрав зарегистрировал пятую российскую вакцину от коронавируса. Информация об этом размещена на официальном сайте государственного реестра лекарственных препаратов. Чиновники выдали разработке НИЦ "Вектор" ("Эпиваккорона-Н") документы. Уточняется, что хранить вакцину для профилактики ковида можно на протяжении полугода при температуре 2-8 градусов по Цельсию.

"Эпиваккорона-Н" - вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Дата государственной регистрации - 26 августа 2021 года, дата окончания действия регистрационного удостоверения - 1 января 2022 года. запись на сайте регулятора

В инструкции к препарату указано, что при помощи прививки вакциной стимулируется выработка иммунного ответа против COVID-19. Процесс продолжается 21 день. Препарат следует вводить внутримышечно (в область дельтовидной мышцы) два раза с интервалом 14-21 день. В настоящее время защитный титр антител неизвестен, как и продолжительность иммунитета.

Минздрав допустил сокращение срока действия QR-кодов после вакцинации.

Фото: Минздрав России