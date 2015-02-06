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Минздрав допустил сокращение срока действия QR-кодов после вакцинации
Сегодня, 13:35
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Минздрав допустил сокращение срока действия QR-кодов после вакцинации

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Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Министерство здравоохранения России сообщило, что действие QR-кодов после вакцинации от COVID-19 составляет один год. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте ведомства.

В Минздраве подчеркивают, если ситуация с коронавирусом ухудшится, то данный срок сократят до полугода.

Срок действия QR-кода - 1 год. При этом в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до 6 месяцев.

из сообщения Минздрава РФ

Кроме того, отмечается, для тех, кто получил отрицательный результат ПЦР-теста, QR-код действует в течение 72 часов, для переболевших коронавирусом – полгода с даты выздоровления.

Напомним, QR-код выдается россиянам после внесения их в регистр перенесших COVID-19 или прошедших курс вакцинации от заболевания. Его можно получить на официальном портале государственных услуг.

Ранее мы сообщали, что в России впервые с 23 июня зафиксировали менее 19 тысяч случаев COVID-19.

Фото: ВКонтакте/Минус коронавирус. Ленобласть

Теги: covid-19, qr-код, вакцинация от коронавируса, коронавирус, минздрав рф
Категории: Новости России, Лента новостей,

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