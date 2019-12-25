Прирост новых пациентов составил 0,28%.

В России впервые с 23 июня зафиксировали менее 19 тысяч случаев COVID-19. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Число новых зараженных по стране составило за последние сутки 18 833 человека, днем ранее этот показатель остановился на отметке в 17 594 случая. Прирост числа новых пациентов в относительном выражении составил 0,28%.

Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 18 833 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 463 (7,8%) без клинических проявлений. заявление оперштаба РФ

В Подмосковье за сутки выявили 1 125 пациентов с ковидом, в Москве - 1 105, в Петербурге - 600, в Свердловской области - 521, в Ростовской - 483. На лечении по регионам сейчас находятся 554 257 человека, за сутки избавились от инфекции 18 636 человек. В общей сложности за все время пандемии вылечились от COVID-19 6 053 503 человека. Доля выписанных граждан составляет 89,2%.

В России с начала июня впервые снизилось число умерших из-за COVID-19 за неделю.

Фото: оперштаб