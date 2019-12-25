В Петербурге резко упало число заболевших COVID-19 за сутки

Петербург находится на третьем месте по количеству новых случаев за сутки.

За последние сутки в Петербурге выявили 691 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19. Накануне новых случаев было зарегистрировано 1481.

Таким образом, за сутки резко упало число новых официально заболевших. Еще 876 человек выздоровели, 38 человек ушли из жизни.

Всего в России за сутки зарегистрировали 19 454 случая заболевания, 15 401 человек был выписан по выздоровлению, 776 скончались.

Ученые пришли к выводу, что ключевую роль в формировании коллективного иммунитета играют иммуноглобулины IgA. Piter.TV узнал, означает ли это, что теперь горожанам следует проверять антитела этого класса.

Фото: Piter.TV