В России с начала июня впервые снизилось число умерших из-за COVID-19 за неделю

За сутки от коронавируса умерли 762 человека.

Число зарегистрированных в России летальных исходов из-за COVID-19 на текущей неделе снизилось по сравнению с предыдущей, что произошло впервые с начала июня. Об этом информирует российский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Согласно последним данным, за эту неделю зафиксировано 5 545 умерших против 5 618 за предшествующие семь дней.

Кроме того, пятую неделю подряд фиксируется снижение количества случаев заражения в РФ. С 16 по 22 августа оперштаб зарегистрировал 146 251 новый случай, что на 4,5% процентов меньше, чем за предыдущую неделю.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 6 747 087. За сутки от COVID-19 умерли 762 человека.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что недопустимо кого-либо запугивать и заставлять делать прививку от коронавируса.

Видео: стопкоронавирус.рф