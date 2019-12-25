В РАН заявили об эффективности "Спутника V" против штамма "дельта"

Он эффективен против индийской мутации примерно на 90%.

Доктор биологических наук, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Нетесов заявил, что российская вакцина "Спутник V" защищает от индийского штамма коронавируса "дельта". Об этом он сказал в беседе с агентством "РИА Новости".

По его словам, согласно исследованиям из Великобритании, Соединенных Штатов и ряда других государств, вакцины, в том числе и российский "Спутник V", хоть и в меньшей степени, но эффективны против дельта-штамма.

Защищали от исходного варианта на 95 процентов, а сейчас защищают от варианта "дельта" на 90 процентов. Сергей Нетесов, доктор биологических наук

Он подчеркнул, в настоящее время разработаны эффективные противовирусные препараты, ключевыми составляющими которых являются вирусы, мРНК и белки. По словам Нетесова, людям следует применять те лекарства, которые имеются в наличии.

Специалист заявил, от коронавируса способны защитить вакцинация, ношение индивидуальных средств защиты. Кроме того, очень важна сознательность граждан.

Ранее в Аргентине назвали самые частые побочные реакции на "Спутник V".

Фото: sputnikvaccine.com