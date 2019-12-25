Ученые подтвердили безопасность и эффективность "Спутника V"

Препарат одобрен в в 67 странах.

Научный журнал Nature опубликовал материал, авторы которого подтвердили безопасность и эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" (Гам-КОВИД-Вак), разработанной Национальным исследовательским центром имени Гамалеи.

Несмотря на положительные качества препарата, его до сих пор не одобрили в ВОЗ и ЕМА, однако, ведущие медицинские здания отозвались о свойствах вакцины положительно. Кроме того, ряд государств запустили собственное производство "Спутника V" на своей территории.

Согласно публикации, у российской вакцины отсутствуют побочные эффекты. К примеру, у некоторых пациентов после применения препаратов компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson были выявлены случаи тромбоза. Исследования "Спутника V" показали отсутствие каких-либо серьезных последствий после прививания.

Данный препарат использует сконструированный аденовирус в качестве механизма доставки генетического кода белка шипа коронавируса в клетки человеческого организма. При этом в отличие от зарубежных вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson, "Спутник V" использует разные аденовирусы, что показывает его эффективность.

На данный момент российская вакцина одобрена и применяется для лечения COVID-19 в 67 странах.

Ранее мы сообщали, что Россия рассматривает возможность поставки "Спутника V" в Лаос.

Фото: sputnikvaccine.com