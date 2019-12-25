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Россия рассматривает возможность поставки "Спутника V" в Лаос
Сегодня, 7:51
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Россия рассматривает возможность поставки "Спутника V" в Лаос

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Сергей Лавров встретился с коллегой из Лаоса Салёмсаем Коммаситом. 

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва рассматривает возможность поставки "Спутника V" в Лаос. Такое заявление чиновник сделал на пресс-конференции, организованной после встречи с коллегой Салёмсаем Коммаситом. 

Мы рассматриваем обращение лаосского руководства о том, чтобы наряду с коммерческими поставками, часть вакцин была направлена сюда в качестве гуманитарного содействия.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Также на переговорах поднимался вопрос о поставке Лаоса дополнительного вооружения и боевой техники. Страна может получить от РФ дополнительное оборудование и продукцию военного назначения. Глава МИД России пригласил коллегу посетить Москву с ответным визитом.

Эксперт прокомментировал использование вакцины "Спутник V" в Венгрии.

Фото: МИД России

Теги: лаос, мид, сергей лавров, спутник v
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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