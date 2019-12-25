Россия рассматривает возможность поставки "Спутника V" в Лаос

Сергей Лавров встретился с коллегой из Лаоса Салёмсаем Коммаситом.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва рассматривает возможность поставки "Спутника V" в Лаос. Такое заявление чиновник сделал на пресс-конференции, организованной после встречи с коллегой Салёмсаем Коммаситом.

Мы рассматриваем обращение лаосского руководства о том, чтобы наряду с коммерческими поставками, часть вакцин была направлена сюда в качестве гуманитарного содействия. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Также на переговорах поднимался вопрос о поставке Лаоса дополнительного вооружения и боевой техники. Страна может получить от РФ дополнительное оборудование и продукцию военного назначения. Глава МИД России пригласил коллегу посетить Москву с ответным визитом.

Эксперт прокомментировал использование вакцины "Спутник V" в Венгрии.

Фото: МИД России