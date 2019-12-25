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Эксперт прокомментировал использование вакцины "Спутник V" в Венгрии
Сегодня, 14:51
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Эксперт прокомментировал использование вакцины "Спутник V" в Венгрии

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Венгрия вышла в лидеры по темпам вакцинации в ЕС в мае.

Венгрия намерена открыть завод по производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V" до конца 2022 года. Решение прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер". 

Отказ от политических пристрастий при закупках действительно привел к обеспечению должного запаса вакцин у Венгрии, в результате чего еще в начале мая она стала 1-й страной в ЕС, где хотя бы 1 компонент вакцины получило более  50% взрослого населения.

отметили эксперты.

Сейчас курс вакцинации завершили 52,5% граждан Венгрии. 

Фото: Piter.TV

Теги: вакцина, венгрия, спутник v
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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