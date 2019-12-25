Эксперт прокомментировал использование вакцины "Спутник V" в Венгрии

Венгрия намерена открыть завод по производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V" до конца 2022 года. Решение прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Отказ от политических пристрастий при закупках действительно привел к обеспечению должного запаса вакцин у Венгрии, в результате чего еще в начале мая она стала 1-й страной в ЕС, где хотя бы 1 компонент вакцины получило более 50% взрослого населения.

отметили эксперты.