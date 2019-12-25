В Аргентине назвали самые частые побочные реакции на "Спутник V"

В стране данным препаратом вакцинировали около семи миллионов человек.

Министерство здравоохранения Аргентины опубликовало отчет, в котором указало на безопасность российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Он представлен на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что самыми распространенными побочными реакциями на препарат являются головная боль, повышение температуры, а также боль в мышцах и суставах, что соответствует написанному в инструкции по применению прививки.

Согласно данным отчета, на текущий момент "Спутником V" удалось вакцинировать почти семь млн граждан Аргентины. При введении препарата выявили около 38 тыс. побочных реакций.

Из 45 728 случаев 307 реакций были тяжелыми, то есть потребовали госпитализации. из отчета Минздрава Аргентины

В ведомстве отметили, что легкие побочные эффекты были зафиксированы лишь у 0,5% пациентов.

Напомним, российская вакцина одобрена и применяется для лечения COVID-19 в 67 странах.

Ранее научный журнал Nature опубликовал материал, авторы которого подтвердили безопасность и эффективность "Спутника V".

Фото: sputnikvaccine.com