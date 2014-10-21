Минздрав рекомендовал использовать "Спутник Лайт" только при ревакцинации

Согласно рекомендациям ведомства российский однокомпонентный препарат теперь будет применяться только для ревакцинации.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцина "Спутник Лайт" должна использоваться только при ревакцинации. Об этом министр сообщил во время рабочей поездки по Владимирской области.

В связи с тем, что "Дельта"-штамм идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: "Спутник Лайт" использовать только для повторной вакцинации. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Министр уточнил, для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать зарегистрированные в РФ препараты от COVID-19, включая "Спутник V".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отечественная вакцина от коронавируса "Спутник V" показывает высокую безопасность и эффективность. Глава государства уточнил, российский препарат одобрен уже в 70 странах мира.

Фото: Госдума России