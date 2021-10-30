Путин: вакцина "Спутником V" демонстрирует высокую безопасность и эффективность

В субботу, 30 октября, на саммите Группы двадцати (G20) по видеосвязи Владимир Путин заявил, что отечественная вакцина от коронавируса "Спутник V" показывает высокую безопасность и эффективность. Об этом сообщает ТАСС.
Владимир Путин уточнил, что российский препарат одобрен уже в 70 странах.
На сегодняшний день этот препарат одобрен уже в 70 странах мира с общим населением свыше четырех млрд человек и демонстрирует высокую безопасность и эффективность,
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин выступил за создание механизма признания вакцинации от COVID-19.
Видео: kremlin.ru
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