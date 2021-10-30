Путин: вакцина "Спутником V" демонстрирует высокую безопасность и эффективность

Владимир Путин уточнил, что российский препарат одобрен уже в 70 странах.

В субботу, 30 октября, на саммите Группы двадцати (G20) по видеосвязи Владимир Путин заявил, что отечественная вакцина от коронавируса "Спутник V" показывает высокую безопасность и эффективность. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин уточнил, что российский препарат одобрен уже в 70 странах.

На сегодняшний день этот препарат одобрен уже в 70 странах мира с общим населением свыше четырех млрд человек и демонстрирует высокую безопасность и эффективность, Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин выступил за создание механизма признания вакцинации от COVID-19.

Видео: kremlin.ru