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Путин выступил за создание механизма признания вакцинации от COVID-19

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"Спутник V" одобрен к применению в 70 странах.

Президент России Владимир Путин на Восточном саммите выступил за создание механизма признания вакцинации от коронавируса.

Россия стремится вносить реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для граждан всех государств. 

Владимир Путин, президент России 

Путин отметил, что российские препараты, прежде всего "Спутник V", одобрены к применению 70 странах. Поставляются они более чем в 50 стран.

По словам главы государства, Россия и дальше будет предоставлять российские тест-системы и реагенты для диагностики COVID-19.

Ранее мы писали, что в Совете Федерации предложили задуматься о нравственной цензуре на телевидении

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, механизма признания вакцинации от covid-19
Категории: Новости России, Лента новостей,

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