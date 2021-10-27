Путин выступил за создание механизма признания вакцинации от COVID-19

"Спутник V" одобрен к применению в 70 странах.

Президент России Владимир Путин на Восточном саммите выступил за создание механизма признания вакцинации от коронавируса.

Россия стремится вносить реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для граждан всех государств. Владимир Путин, президент России

Путин отметил, что российские препараты, прежде всего "Спутник V", одобрены к применению 70 странах. Поставляются они более чем в 50 стран.

По словам главы государства, Россия и дальше будет предоставлять российские тест-системы и реагенты для диагностики COVID-19.

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Видео: kremlin.ru