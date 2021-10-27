В Совете Федерации предложили задуматься о нравственной цензуре на телевидении

Валентина Матвиенко предложила перенести скандальные ток-шоу на специальные каналы с ограниченным доступом.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила бороться с безнравственными передачами на отечественном ТВ. Об этом она сказала в ходе совместного заседания оргкомитета третьего Евразийского женского форума и Совета Евразийского женского форума.

По мнению Матвиенко, телевизионные передачи, в которых в прямом эфире обнародуют тесты ДНК, а также участники шоу скандалят и устраивают драки, следует перенести на специальные каналы с ограниченным доступом.

Я против всякой цензуры на телевидении, мы живем в другом времени и так далее, но нравственная цензура должна все равно быть в любом обществе <…> Не буду называть каналы, вы сами знаете, включаешь, сидят девушки низкой социальной ответственности и не знают, от кого они родили детей, там прямо берут тесты ДНК. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Она напомнила, в 2020 году были приняты поправки в основной закон страны о ценности традиционной семьи и о детях как приоритете государственной политики, однако дальше наступает "разрыв". Спикер предложила общими усилиями поискать решение данной проблемы.

Ранее психолог рассказала, почему подросткам нравится сериал "Игры в кальмара".

Видео: YouTube / Совет Федерации