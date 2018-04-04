Психолог рассказала, почему подросткам нравится сериал "Игры в кальмара"

Специалист рекомендует правильно реагировать на желание ребенка смотреть подобного рода кинокартины.

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" возглавил топ Netflix в 90 странах. В центре сюжета сериала – 456 человек, испытывающих финансовые проблемы, которые принимают приглашение на участие в таинственной игре на выживание. Победитель получит крупную сумму денег, покрывающую его долги. На примере сериала психолог Владислава Шалапанова рассказала телеканалу "Санкт-Петербург", как вести себя, если дети столкнулись с жестокостью в фильмах.

По словам психолога, сериал особенно пользуется популярностью среди подростков. Родителям, отмечает Шалапанова, не стоит запрещать детям смотреть сериал. Специалист рекомендует правильно реагировать на желание ребенка смотреть подобного рода кинокартины.

Популярность сериала заключается в том, что при просмотре у ребенка происходит выброс адреналина. Также известность сериал получил благодаря фанатским видео и челледжам, некоторые из которых заканчиваются жестокостью и избиением. Это и пугает общественность.

Однако жестокость формируется в детях не только от просмотра фильма. Также на это влияет воспитание, атмосфера в семье и взаимодействие с окружающими. Фильм же может лишь спровоцировать подростка на тревожные поступки. В этом случае психолог рекомендует выяснить у ребенка, почему ему нравится тот или иной фильм. Также можно посмотреть кинокартину вместе с ребенком.

Ранее стало известно, что петербуржцы оказались фанатами сериала "Игра в кальмара".

Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"