Петербуржцы оказались фанатами сериала "Игра в кальмара"

Почти половина опрошенных отметила, что сцены насилия в сюжете могут спровоцировать у зрителя агрессивное поведение.

Почти половина опрошенных россиян признались, что слышали о главном кино-феномене текущей осени, популярном южнокорейском сериале "Игра в кальмара". Такие данные опубликовали специалисты центра ВЦИОМ.

Главными фанатами сериала оказались молодые жители Петербурга и Москвы. При этом многие представители старшего поколения даже не слышали об этом проекте.

На вопрос о чрезмерной жестокости в сюжете некоторые респонденты согласились, что сцены насилия могут спровоцировать у зрителя агрессивное поведение. Такое мнение особенно популярно у женщин старше 40 лет. При этом большинство опрошенных (почти 80% - молодежь) уверены, что это маловероятно.

Поддержали идею запрета сериала лишь 26% россиян.

Ранее мы писали, что новый триллер сместил "Игру в кальмара" с первого места рейтинга Netflix.

Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"