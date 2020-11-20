Новый триллер сместил "Игру в кальмара" с первого места рейтинга Netflix

Третий сезон триллера "Ты" с Пенном Беджли и Викторией Педретти сдвинул с первого места "Игру в кальмара" в рейтинге Netflix. Об этом сообщает американское издание Forbes.
В общей сложности южнокорейский триллер пробыл в статусе лидера просмотров в США 24 дня. Сейчас прибыль сериала составляет около 1 млрд долларов. Однако у сериала появился конкурент.
Премьера всех десяти эпизодов третьего сезона "Ты" состоялась 16 октября. В центре сюжета сталкер-психопат Джо, который охотится за девушками. В новом сезоне он заводит семью и решает начать жизнь с чистого листа.
Отмечается, что сериал занял первое место в рейтинге Netflix почти с первого дня премьеры. Также "Игре в кальмара" не удалось побить рекорд другого сериала от Netflix "Джинни и Джорджия". Он был лидером в течение 29 дней.
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Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"
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