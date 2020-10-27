ВВС опубликовала список 100 лучших сериалов ХХI века

Первое место занял сериал "Прослушка", который выходил на НВО с 2002 по 2008 год.

Компания ВВС представила топ-100 лучших сериалов текущего столетия. Список опубликован на сайте вещательной корпорации.

Первое место в рейтинге занял сериал "Прослушка", который выходил на НВО с 2002 по 2008 год. На второй строчке оказались "Безумцы" от АМС. Замыкает тройку лидеров "Во все тяжкие" того же телеканала.

В топ-10 лучших сериалов ХХI века по версии ВВС также попали "Дрянь", "Игра престолов", "Наследники" и др.

При составлении рейтинга специалисты учитывали мнение 206 критиков, журналистов, ученых и представителей киноиндустрии из 43 стран.

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Фото: pexels.com