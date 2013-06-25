МО РФ: российские войска завершают разгром нацбатальона "Донбасс"

Российские военные продвинулись на 12 километров вперед.

Официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что Вооруженные силы РФ завершают разгром украинского националистического батальона "Донбасс".

Российские военные продвинулись на 12 километров вперед. Они подошли к рубежу Никольского. Кроме того, совместно с подразделениями Донецкой Народной Республики, им удалось с трех сторон заблокировать населенный пункт Сладкое. Уничтожены до 60 боевиков, два танка, три БМП. Также российская армия смогла избавиться от шести орудий полевой артиллерии и минометов. Все они принадлежали украинским националистам.

На данный момент бои идут в Сладкое, Новоукраинка и Шахтерское. Российским солдатам противостоят боевики и подразделения 54-й отдельной механизированной бригады войск Украины.

Ранее мы сообщили, что в сети появилось видео уничтожения украинского танка комплексом "Вихрь".

Видео: Минобороны России