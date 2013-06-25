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МО РФ: российские войска завершают разгром нацбатальона "Донбасс"

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Российские военные продвинулись на 12 километров вперед.

Официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что Вооруженные силы РФ завершают разгром украинского националистического батальона "Донбасс".

Российские военные продвинулись на 12 километров вперед. Они подошли к рубежу Никольского. Кроме того, совместно с подразделениями Донецкой Народной Республики, им удалось с трех сторон заблокировать населенный пункт Сладкое. Уничтожены до 60 боевиков, два танка, три БМП. Также российская армия смогла избавиться от шести орудий полевой артиллерии и минометов. Все они принадлежали украинским националистам.

На данный момент бои идут в Сладкое, Новоукраинка и Шахтерское. Российским солдатам противостоят боевики и подразделения 54-й отдельной механизированной бригады войск Украины.

Ранее мы сообщили, что в сети появилось видео уничтожения украинского танка комплексом "Вихрь".

Видео: Минобороны России

Теги: ввс, войска, всу, донбасс, минобороны, мо рф, нацбатальон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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