Опубликовано видео уничтожения украинского танка комплексом "Вихрь"

В сообщении военного ведомства уточняется, что звено вертолетов Ка-52, в ходе огневой поддержки наступающих войск, уничтожили танки противника без входа в зону поражения ПВО противника.

В воскресенье, 20 марта, Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках военной спецоперации на Украине. Объект ликвидирован противотанковым ракетным комплексом "Вихрь".

В сообщении военного ведомства уточняется, что звено вертолетов Ка-52, в ходе огневой поддержки наступающих войск, уничтожили танки противника без входа в зону поражения ПВО противника. Удар удалось нанести на расстоянии свыше 7 тысяч метров.

По оценке Минобороны РФ, армейской авиации удается выполнять поставленные задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники и доставки десанта.

Ранее мы сообщили, что ВС РФ запустили крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря по Нежинскому заводу.

Видео: Минобороны России