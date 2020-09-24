ВС РФ запустили крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря по Нежинскому заводу

В результате уничтожены цеха по ремонту поврежденной украинской бронетанковой техники.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные запустили крылатые ракеты "Калибр".

Запуск произошел из акватории Черного моря по Нежинскому ремонтному заводу. В результате уничтожены цеха по ремонту поврежденной украинской бронетанковой техники.

Напомним, что за ночь российская авиация нанесла удар по 62 военным объектам Украины. На брифинге Конашенков уточнил, что среди них было три командных пункта, одна установка систем залпового огня, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и один склад горючего.

Ранее мы сообщили, что уничтожены 59 военных объектов на Украине.

Видео: Минобороны РФ