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Конашенков сообщил об уничтожении 59 военных объектов на Украине

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Российская авиация нанесла удар по трем командным пунктам. Военные поразили две установки реактивных систем залпового огня и две радиолокационные станции в районе Богодухов.

Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков рассказал об уничтожении 59 украинских военных объектов. Кроме того, удалось ликвидировать радиолокатор комплекса С-300 и пять беспилотников. Об этом Конашенков сообщил на брифинге.

Военная спецоперация на Украине продолжается. Российская авиация нанесла удар по трем командным пунктам. Военные поразили две установки реактивных систем залпового огня и две радиолокационные станции в районе Богодухов. Помимо этого, уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения. По словам Конашенкова, радиолокатор комплекса С-300 атаковал беспилотник "Форпорст-РУ". Он был расположен в районе населенного пункта Выползов (в 60 км севернее Киева).

Ранее мы сообщили, что военные прорвали оборону батальона "Айдар".

Теги: военные объекты, конашенков, спецоперация, украина
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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