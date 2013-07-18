МО РФ: военные прорвали оборону батальона "Айдар"

Генерал-майор Игорь Конашенков упомянул, что военным удалось уничтожить до 30 боевиков, один танк, БМП и четыре автомобиля повышенной проходимости.

Вооруженные силы России (ВС РФ) прорвали оборону батальона "Айдар" и продвинулись на 5 километров вперед. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

Подразделения ВС РФ, формировав реку Кашлагач, прорвали оборону. На данный момент они вышли на рубеж Шахтерское – Новоукраинка. Конашенков упомянул, что военным удалось уничтожить до 30 боевиков, один танк, БМП и четыре автомобиля повышенной проходимости. Кроме того, ВС РФ начали военную операцию с подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Силы ЛНР вышли к северной окраине города Лисичанска. Им удалось устранить разрозненные группы националистов, отступивших из города Рубежное.

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Видео: Минобороны России