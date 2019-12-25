Петербурженка добилась пересмотра дела о смене фамилии сына в Верховном суде

ВС РФ решил заново рассмотреть спор родителей о фамилии ребенка.

Верховный суд России направил на новое рассмотрение дело жительницы Петербурга, которая после повторного брака изменила фамилию сына от первого брака без согласия его отца. Ранее суды трех инстанций удовлетворили требования мужчины и признали изменения в свидетельстве о рождении незаконными. Мать обратилась с жалобой в Верховный суд, после чего дело пересмотрят.

Женщина ссылалась на нормы семейного законодательства, согласно которым при желании родителя, с которым проживает ребенок, дать ему свою фамилию вопрос может решаться органом опеки исходя из интересов несовершеннолетнего. При этом мнение второго родителя может не учитываться, если он без уважительных причин уклоняется от воспитания и содержания ребенка. Верховный суд отметил, что нижестоящие инстанции не установили обстоятельства, имеющие значение для решения спора.

В частности, суды не выяснили, отвечает ли смена фамилии интересам мальчика и каким образом она может отразиться на его психологическом состоянии и обучении. Верховный суд также указал на необходимость привлечь к рассмотрению дела орган опеки и попечительства. После этого спор о фамилии ребенка предстоит рассмотреть заново.

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Фото: Piter.TV