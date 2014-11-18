Фотограф получил 5 лет колонии за поджог помещения с голубями в Петербурге

Суд учёл все обстоятельства и вынес обвинительный приговор.

Петроградский районный суд Петербурга приговорил фотографа-аниматора Вячеслава Васильева к пяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в жестоком обращении с животными, краже и умышленном повреждении имущества.

Инцидент произошёл вечером 20 августа 2025 года: Васильев купил канистру бензина на заправке, пришёл в помещение, где работал, и поджёг переноски для животных, шины, исторические костюмы, а также 24 породистых голубя и трёх удавов. Общий ущерб превысил 2 млн рублей.Мужчина пояснил, что в день поджога у него произошёл конфликт с начальником из-за недоплаты и сделанного замечания. Это и подтолкнуло его к мести. В результате жестоких действий животные погибли, а имуществу был нанесён значительный урон.

Ранее мы рассказывали о том, что поездка в такси обошлась жителю Петербурга в 60 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV