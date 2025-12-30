Видео с уничтожением паспорта в Петербурге довело девушку до реального срока

Суд оставил блогершу в тюрьме.

Петербургский городской суд не нашел оснований для смягчения наказания блогеру, устроившей публичное сожжение паспорта гражданина РФ. Апелляционная жалоба защиты на приговор Александре Мароти оставлена без удовлетворения, сообщили в объединенной пресс-службе судебной инстанции города.

В ходе заседания представители Фемиды повторно изучили материалы дела, касающиеся инцидента 2025 года. Тогда девушка, обладающая правами администратора в одном из интернет-сообществ, инициировала прямую трансляцию. В эфире она демонстративно предала огню удостоверение личности, сопровождая процесс нецензурными высказываниями. В своих монологах фигурантка положительно оценивала факт уничтожения как документа, так и воспроизведенного на нем государственного герба.

Юридическая квалификация действий Мароти осталась прежней: хулиганство по мотивам ненависти и надругательство над госсимволами. Ранее Октябрьский районный суд признал ее виновной и назначил реальный срок. Защита настаивала на пересмотре дела и смягчении приговора, однако вышестоящая инстанция сочла доводы адвокатов неубедительными, оставив вердикт первой инстанции в силе.

Фото: Piter.TV