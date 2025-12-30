Петербургские учёные предложили завести генетические паспорта для северных оленей

Новый метод учёта поможет повысить эффективность селекции в Арктике.

Учёные Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН предложили создать генетические паспорта для северных оленей. Это позволит вести точный учёт происхождения животных и повысить эффективность селекции в отрасли, сообщили в пресс-службе учреждения.

Как пояснили в СПб ФИЦ РАН, генетический паспорт представляет собой запись в племенной книге, которая включает породу, пол, возраст, индивидуальный номер животного и его генетический код (ДНК).

Этот шаг может помочь в решении проблем, с которыми сталкивается сегодня сфера селекции северных оленей в России. Александр Южаков, главный научный сотрудник отдела животноводства и рационального природопользования Арктики

Для создания паспортов учёные предлагают использовать специализированное программное обеспечение, которое уже успешно применяется в других отраслях животноводства. Внедрение генетической паспортизации позволит оленеводам точнее отслеживать родственные связи, избегать близкородственного скрещивания и вести более эффективную племенную работу в суровых условиях Арктики.

Фото: pxhere