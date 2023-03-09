Россияне с 2026 года в паспорте по желанию могут проставить шесть отметок

Речь идет про отметки о семейном положении, группе крови и ранее выданных паспортах.

С 1 января 2026 года россияне по желанию могут проставить в паспорте шесть отметок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

В ведомстве отметили, что отметки об ИНН и номере записи единого федерального информационного регистра проставляются налоговыми органами РФ, МВД и его территориальными органами при наличии таких сведений. Кроме того, в паспорте по желанию можно указать данные о регистрации и расторжении брака. Это можно сделать в органах ЗАГС, МВД и его территориальных органах.

Также сообщается, что в паспорте допускаются отметки о детях, ранее выданных паспортах и заграничных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ. Добровольно россияне могут проставить в паспорте отметку о группе крови и резус-факторе.

