Петербурженка получила паспорт через суд после 39 лет жизни без документа

Суд установил факт постоянного проживания женщины в РФ и выдал паспорт.

В Санкт-Петербурге суд выдал паспорт Ольге, которая прожила 39 лет без документа. Руководитель пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева сообщила об этом в своём Telegram-канале.

В 2023 году Ольга обратилась в суд с целью установления факта постоянного проживания в Российской Федерации с 1986 года для последующего получения паспорта. Женщина родилась в Хабаровске в 1986 году, в 1987 году семья переехала в Уссурийск, а в 1996 году вернулась в Хабаровск. После окончания пятого класса девушка больше не училась и в 2002 году переехала в Санкт-Петербург.

Суд установил личность заявительницы и запросил информацию о родственниках, являющихся гражданами РФ, а также о перемещениях её семьи. Отец и сестра подтвердили, что Ольга "постоянно проживает на территории РФ с рождения и до настоящего времени".

В результате суд "удовлетворил заявление Ольги, установив факт её постоянного проживания на территории РФ с 1986 года". Теперь женщина сможет получить паспорт и все остальные государственные услуги, доступные гражданам.

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря прокуратуре Петербурга два дропа из Барнаула вернут пенсионерке более 1 млн рублей.

Фото: Piter.TV