Задержаны подозреваемые в работе на телефонных мошенников в Петербурге

В частности, в декабре 2025 года аферисты получили доступ к платежному счету одного из потерпевших и списали оттуда 99 тыс. рублей.

В Петербурге полицейские задержали участников телефонной банды мошенников. Об этом рассказали в МВД России.

Подозреваемые входили в преступную группу, которая похищала деньги у местных жителей, представляясь сотрудниками служб безопасности банков, мобильных операторов и других организаций. Они использовали GSM-шлюзы и SIM-карты, оформленные на подставных лиц. В частности, в декабре 2025 года аферисты получили доступ к платежному счету одного из потерпевших и списали оттуда 99 тыс. рублей.

Правоохранители поймали 24-летнюю девушку и мужчину 38 лет. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. По месту проживания фигурантов, в квартире на проспекте Маршала Жукова, изъяты 62 SIM-карты, три банковские карты, GSM-шлюз, модем и телефоны.

Ранее на Piter.TV: мастер маникюра из Тверской области оставила пенсионера без 14,8 млн рублей в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти